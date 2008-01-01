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Новости погоды


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На Крым надвигается штормовая погода


ИА "Метеоновости" / 11:48 Воскресенье, 26 июля

  Погода, радовавшая жителей и гостей Крыма настоящей курортной погодой, изменила свои планы. Причиной тому атмосферный фронт, который уже сегодня, 26 июля, во второй половине дня обрушится дождями, местами они будут сильные ливневого характера, с грозами, крупным градом, в отдельных районах шквалистый ветер 20-25 м/с.

Начало новой недели улучшения погоды не обещает. В понедельник, 27 июля, в течение суток кратковременные дожди. местами сильные ливни, грозы, крупный град и шквалы 20-25 м/с.

Такой же спектр неблагоприятных явлений погоды сохранится и в ночь на вторник. Днем 28 июля дожди ослабеют, перейдут в разряд кратковременных, да и они лишь местами, грозы, в отдельных районах порывы ветра достигнут 17 м/с.

А уже в середине недели распогодится, осадков не ожидается и вернется жара. / meteonovosti.ru /
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