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На юге Сибири ни дня без дождей

ИА "Метеоновости" / 12:28 Воскресенье, 26 июля



По южным районам Сибири протянулся атмосферный фронт с волнами, который неутомимо поливает дождями. Вот и минувший день не стал исключением. Сильный дождь с грозой в субботу прошел в Томской области, где выпало до 23 мм, в Алтайском крае до 32 мм, в центральных и южных районах Красноярского края налило 29 мм, в Хакасии до 26 мм.



В воскресенье с юго-запада к юго-восточным областям Западной Сибири подойдет небольшой циклон, который и обрушится новой порцией дождей. В Кемеровской области сильный и очень сильный грозовой дождь, град. В Алтайском крае, Хакасии, в центральных и южных районах Красноярского края сильный и очень сильный дождь, гроза, крупный град, ветер 15-20 м/с, в Алтайском крае до 22 м/с, в Хакасии до 25 м/с.



По мере того, как циклон будет подниматься к северо-востоку, В ночь на понедельник местами сильные дожди ожидаются на востоке Новосибирской области, на большей части Томской, прогремят грозы. Сложная обстановка в ночь на понедельник ожидается в Кемеровской области, где дожди, местами сильные, в селеопасных районах местами очень сильные, грозы, град и усиление ветра до 20 м/с. В Алтайском крае предстоящей ночью при грозах сильные дожди, на востоке местами очень сильные при ветре в порывах до 22 м/с.



Днем в юго-восточных областях Западной Сибири, когда циклон уйдет на северо-восток, дожди ослабеют, перейдут в разряд непродолжительных, да и они лишь местами. Не обойдется и без гроз, ветер усилится в порывах до 15 м/с.



Зона штормовой погоды вместе с циклоном перекочует в центральные и южные районы Красноярского края. В понедельник, 27 июля, здесь дожди, местами сильные и очень сильные, ливни, грозы, град, местами крупный, при грозах шквалы 15-20 м/с, в Хакасии местами до 25 м/с. / meteonovosti.ru /



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