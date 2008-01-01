

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В центре России холодные ночи

ИА "Метеоновости" / 12:46 Воскресенье, 26 июля



Погода в Средней полосе формируется на фоне повышенного атмосферного давления. В ночные и ранние утренние часы, не смотря на то, что июль самый жаркий месяц года, воздух интенсивно остывает, в центральных и черноземных областях среднесуточная температура воздуха ниже многолетних значений на 2-4 градуса. В некоторых населенных пунктах 25 июля были обновлены инструментальные наблюдения за погодой.



В Вязьме (Смоленская область) абсолютный минимум для 25 июля теперь 6.6, что ниже предыдущего на 1.2 градуса, продержавшегося с 1952 года. В Твери обновился рекорд 1912 года, новый 6.3 градуса. В Переславле-Залесском и Рыбинске, что находятся в Ярославской области новые абсолютные минимумы 6.4 и 7.6 градуса соответственно. Во Владимире новый абсолютный минимум 7.1, в Коломне (Московская область) 7 градусов. В Рязани второй день подряд обновляется рекорд минимальной температуры. В городе Павелец (Рязанская область) ночью 25 июля воздух остывал до 6 градусов, таким образом обновился рекорд тридцатипятилетней давности.



Рекордно низкие значения температуры зафиксированы и в Черноземье. В Туле 7.4, в Орле 8.1, в Ельце (Липецкая область) 7.6, в Тамбове 7.8, в Богородицком (Белгородская область) 8.1 градуса. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



