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Новости погоды


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Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 05:26 Понедельник, 27 июля

  Предстоящим днем Москва и Подмосковье останутся на западной периферии антициклона. Из-за близости атмосферного фронта при переменной облачности, местами не исключен кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в столице 24..26, по области 22..27 градусов. Ветер южный 3-8 м/с. Атмосферное давление существенно не изменится и в середине дня составит 751 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 50%.

В последнюю неделю месяца погода в Москве и области порадует теплом и солнцем. Короткие дожди еще возможны, атмосферное давление останется чуть выше нормального. Благоприятным будет и кислородный режим.

Для большинства людей такая погода индифферентна и не должна оказывать негативного влияния. Рекомендуется чаще бывать на свежем воздухе, совершать прогулки и дозированные терренкуры, дыхательные упражнения. Скандинавская ходьба, воздушные ванны способствуют повышению защитных сил организма и позволяют легче приспосабливаться к колебаниям погодных условий. / meteonovosti.ru /
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