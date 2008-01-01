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Ураган "Ханна" вышел на Техас
ИА "Метеоновости" / 07:16 Понедельник, 27 июля
Ураган "Ханна", первый в этом сезоне, обрушился на американский штат Техас. Над территорий Мексики он ослабел вначале до уровня тропического шторма, а затем превратился в тропическую депрессию.
Как и прогнозировали специалисты, в ночь на воскресенье на побережье США выпало более 100 мм осадков. Проливные дожди обрушились на штаты Тамаулипас, Нуэво-Леон и Коауила. В результате были подтоплены некоторые населенные пункты. И ситуация может ухудшиться, на счет дождевых паводков.
27 июля тропическая депрессия, выйдя на сушу, но будет еще в силе: ветер в порывах сохранится на уровне 15-20м/с, и дожди продолжатся. / meteonovosti.ru /
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