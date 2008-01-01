Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Понедельник
27 июля 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Ураган "Ханна" вышел на Техас


ИА "Метеоновости" / 07:16 Понедельник, 27 июля

  Ураган "Ханна", первый в этом сезоне, обрушился на американский штат Техас. Над территорий Мексики он ослабел вначале до уровня тропического шторма, а затем превратился в тропическую депрессию.

Как и прогнозировали специалисты, в ночь на воскресенье на побережье США выпало более 100 мм осадков. Проливные дожди обрушились на штаты Тамаулипас, Нуэво-Леон и Коауила. В результате были подтоплены некоторые населенные пункты. И ситуация может ухудшиться, на счет дождевых паводков.

27 июля тропическая депрессия, выйдя на сушу, но будет еще в силе: ветер в порывах сохранится на уровне 15-20м/с, и дожди продолжатся. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
+20
Пн.
27 июл.
+25
Вт.
28 июл.
+26
Ср.
29 июл.
+27
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+44
Эль-Кувейт		 0
Блумфонтейн

некомфортное место: Фианаранцуа
комфортное место: Чусюн

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100