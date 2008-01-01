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Рекордная жара на юге Испании

ИА "Метеоновости" / 07:30 Понедельник, 27 июля



26 июля температура воздуха в Испании превысила отметку 40 градусов. Это сухой воздух Сахары раскалился под лучами июльского солнца. В ряде городов температура воздуха приблизилась к рекордно высоким значениям. А в Гранаде был установлен новый температурный рекорд, +43, 3 градуса, против прежнего 39,9 градуса в 2009 году.



На средиземноморском побережье в выходные дни было не так жарко: в Барселоне и Валенсии 30 градусов. Температура воды на этих курортах 25-26 градусов. / meteonovosti.ru /



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