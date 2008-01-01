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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 09:07 Понедельник, 27 июля



В московский мегаполис возвращается тепло, уже сегодня воздух в столице прогреется до 24..26 градусов, среднесуточная температура приблизится к климатической норме.



Поэтому, что абсолютный минимум, что максимум останутся неприкосновенными. Рекорд тепла будет принадлежать 2010 году со значением 35,7 градуса. Холодная ночь останется в позапрошлом веке, в 1880 году в ранние утренние часы 27 июля столбик термометра опустился до 5,4 градуса, и с тех пор холоднее не было ни разу. 27 июля 2015 года зафиксирован в инструментальных наблюдениях как дождливый, выпало 39 мм при норме в 94 мм.



В прошлом, 2019 году, 27 июля тоже выдалось теплое: ночью было 16,6, а днем воздух разогрелся до 29 градусов, и обошлось без осадков. / meteonovosti.ru /



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