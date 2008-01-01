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Новости погоды


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Санкт-Петербург ждет дождливая неделя


ИА "Метеоновости" / 09:18 Понедельник, 27 июля

  На День военно-морского флота в городе на Неве распогодилось. Под лучами солнца парадная форма принимавших участие в главном морском параде экипажей кораблей выглядела ослепительно белой. Было уже не так прохладно и сыро, как в предшествующую празднику дождливую и пасмурную субботу - воздух прогрелся до комфортных +22, а ветер слегка колыхал поднятые на кораблях флаги.

Пойдя на уступки в праздник военных моряков, погода снова готовится строить козни. В понедельник, 27 июля, в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями и без осадков. В остальные дни рабочей недели в связи с влиянием североатлантических циклонов временами ожидаются дожди, возможны грозы, при грозах прогнозируется сильный порывистый ветер. Температура ночью +14..+17, днем +22..+25 с понижением во второй половине недели до +16..+19. / meteonovosti.ru /
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