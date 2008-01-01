Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Понедельник
27 июля 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На юге Восточной Сибири бушует непогода


ИА "Метеоновости" / 11:12 Понедельник, 27 июля

  Циклонический вихрь, шедший с запада, стал причиной сильных дождей в южных районах Сибири. Основной удар стихии пришелся на Хакасию. 26 июля прошли сильные дожди, выпало до 17 мм осадков, гремели грозы, ветер в порывах достигал штормовой силы, до 29 м/с. Вечером 26 и в ночные часы 27 июля грозовые дожди, связанные с атмосферными фронтами ненастного циклона, прошли в Алтайском крае, в южных районах Красноярского края и в Иркутской области. Количество выпавших осадков составило 18-24 мм.

28 июля циклон отправится в Забайкалье. На юге Восточной Сибири погода наладится, а в Забайкалье ожидаются ливни, грозы и град. Ветер в порывах усилится до 19-24 м/с. В Иркутской области местами сильные дожди и ливни. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+19
Вт.
28 июл.
+26
Ср.
29 июл.
+27
Чт.
30 июл.
+25
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+52
Эль-Амара		 -4
Беллинсгаузен

некомфортное место: Беллинсгаузен
комфортное место: Ермаковское

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100