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На юге Восточной Сибири бушует непогода

ИА "Метеоновости" / 11:12 Понедельник, 27 июля



Циклонический вихрь, шедший с запада, стал причиной сильных дождей в южных районах Сибири. Основной удар стихии пришелся на Хакасию. 26 июля прошли сильные дожди, выпало до 17 мм осадков, гремели грозы, ветер в порывах достигал штормовой силы, до 29 м/с. Вечером 26 и в ночные часы 27 июля грозовые дожди, связанные с атмосферными фронтами ненастного циклона, прошли в Алтайском крае, в южных районах Красноярского края и в Иркутской области. Количество выпавших осадков составило 18-24 мм.



28 июля циклон отправится в Забайкалье. На юге Восточной Сибири погода наладится, а в Забайкалье ожидаются ливни, грозы и град. Ветер в порывах усилится до 19-24 м/с. В Иркутской области местами сильные дожди и ливни. / meteonovosti.ru /



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