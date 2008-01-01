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В Москву ненадолго вернется тепло

ИА "Метеоновости" / 11:38 Понедельник, 27 июля



антициклон на некоторое время перехватил власть над погодой в средней полосе ЕТР. Тепло наконец-то вернулось, но атмосферные фронты, пересекающие регион, без грозовых дождей не оставят. А к концу недели снова посвежеет - подойдет циклон с Северной Атлантики. И снова дожди, возможны грозы и порывистый ветер. Нынешнее лето может войти в климатический справочник, как одно из самых дождливых. В июне норма осадков была превышена в 2 раза. Июль еще не закончился, но осадков уже выпало больше нормы. И дожди продолжаются.



Во вторник, 28 июля при переменной облачности местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Днем 25..27, по области до 22 градусов. Ветер южный 3-8 м/с.



В среду, 29 июля, с южными ветрами придет очередное потепление. Ночью 16..18, по области до +13. Днем 27..29, по области 25..30 градусов. При переменной облачности местами прошумят кратковременные дожди. Ветер сменит направление на юго-западное.



В четверг, 30 июля, переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ночью 16..18, по области до 13. Днем уже не так жарко, как накануне, 23..25, по области 22..27. Ветер западный 3-8 м/с.



Завершится июль небольшими кратковременными дождями. Температура воздуха ночью 11..16 градусов, днем 19..24. Скорость западного ветра 5-10 м/с.



Август встретит прохладой и кратковременными дождями. / meteonovosti.ru /



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