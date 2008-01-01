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Новости погоды


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Солнце на европейском юге угрожает отдыхающим


ИА "Метеоновости" / 12:35 Понедельник, 27 июля

  На юге ЕТР и на Северном Кавказе загорать нужно осторожно. В ближайшие дни, с 28 по 30 июля, в регионе прогнозируется очень высокий УФ индекс. 8-10, а на юге Северо-Кавказского округа уровень солнечного воздействия ожидается экстремальным (индекс УФ 11 и более). Индекс УФ - количественная оценка ультрафиолетового излучения. С помощью индекса вычисляют возможные неблагоприятные последствия УФ излучения для здоровья. Чем выше УФ индекс, тем больше опасность. В небольшом количестве УФ излучение полезно для здоровья, но избыток приводит к солнечным ожогами и даже раку кожи, часто возникает катаракта и другие заболевания глаз. Когда УФ индекс достигает значения 8, необходима повышенная защита. Жаркие послеполуденные часы лучше пережидать в помещении или в тени. Носить одежду с длинным рукавом и головные уборы. Обязательно использовать солнцезащитный крем с фактором защиты от ультрафиолета не менее 30. / meteonovosti.ru /
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