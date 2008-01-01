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Погода в Забайкалье стремительно портится
ИА "Метеоновости" / 13:19 Понедельник, 27 июля
Циклонический вихрь, перемещавшийся с Южного Урала до Забайкалья по югу Сибири, вызвал сильные дожди и резкий порывистый ветер 26 июля в южных районах Восточной Сибири. 27 июля циклон достиг Забайкалья. Активные атмосферные фронты принесли в регион обильные осадки, грозы и порывистый ветер. Количество выпавших осадков достигло 32 мм, ветер в порывах усиливался до 25 м/с. Циклон и его атмосферные фронты продолжают портить погоду в Забайкалье. Ненастная и ветреная погода задержится в регионе до конца дня 27 июля, а 28 июля очередной холодный фронт вызовет дальнейшее ухудшение погодных условий. Как в Забайкальском крае, так и в Бурятии ожидаются дожди, местами ливни и сильные ливни, грозы, град и порывистый ветер 19-24 м/с. Проливные дожди могут вызвать резкий подъем уровня рек, возможно подтопление низменных участков. / meteonovosti.ru /
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