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Новости погоды
В Москве прошли рекордные дожди
ИА "Метеоновости" / 21:36 Понедельник, 27 июля
27 июля на столицу обрушился тропический ливень. За 6 часов на станции ВДНХ выпало 48 мм осадков. Тем самым был установлен новый суточный рекорд осадков. Прежде он составлял 39 мм и принадлежал 2015 году.
Интенсивность осадков в Москве сильно различалась по территории: даже в пределах одного округа: на Ярославском шоссе выпало до 76 мм. А в центре города, на Балчуге, всего 4 мм.
С начала июля на ВДНХ выпало 165,2 мм или 176 % месячной нормы. До конца месяца дожди продолжатся, июль 2020 года может оказаться рекордно мокрым!!! / meteonovosti.ru /
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