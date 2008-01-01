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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:23 Вторник, 28 июля



Предстоящим днем столичный регион будет находиться на периферии антициклона. При переменной облачности, местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 25..27, по области 22..27 градусов. Ветер южный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 750 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 55%.



Во вторник в Москве и области сохранится по-летнему теплая погода. Атмосферное давление будет соответствовать норме, содержание кислорода в приземном слое воздуха повышенное. Такие погодные условия благоприятны как для здоровых, так и для метеозависимых людей. Они не являются нагрузочными для организма, редко вызывают развитие метеопатических реакций.



Этот день лучше посвятить прогулкам, дозированным терренкурам, активному отдыху на свежем воздухе. Если нет противопоказаний, можно принимать воздушные ванны, делать дыхательную гимнастику, что благоприятно скажется на самочувствии, активности, настроении. / meteonovosti.ru /



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