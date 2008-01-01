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Новости погоды


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Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 10:40 Вторник, 28 июля

  Теплый воздух на несколько дней вернулся в столицу. Днем термометры покажут 25..27 градусов, среднесуточная температура превысит климатическую норму на 3 градуса. Но рекордов не предвидится. Рекорд тепла останется за 2010 годом, когда воздух раскалялся до 37,5 градуса. Да и самая холодная ночь останется в позапрошлом веке, в 1890 году в ранние утренние часы 28 июля термометры показали 6,9 градуса. Максимальное количество осадков, 32,1 мм, вылилось на московскую землю в 1966 году, при месячной норме 94 мм.

В прошлом, 2019 году, 28 июля было теплее, чем обычно: ночью 18,7, а днем 26 градусов, и без осадков. / meteonovosti.ru /
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местное
+26
Вт.
28 июл.
+26
Ср.
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+27
Чт.
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+25
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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тёплое место: холодное место:
+49
Багдад		 -4
Ла-Пас

некомфортное место: Талль-Афар
комфортное место: Редландс

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