

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На Чукотке рекордная жара и пожары

ИА "Метеоновости" / 11:18 Вторник, 28 июля



Накануне, континентальные районы Чукотки пригрел погожий антициклон, среднесуточная температура воздуха превышала климатическую норму на 4-6, а местами и на 8 градусов. Были зафиксированы и рекордно высокие значения.



В селе Илирней 27 июля воздух разогрелся до 29.4, что выше прежнего рекорда на 0.4 градуса, продержавшегося с 2003 года. В Омолоне столбик термометра добрался до отметки 30.2, предыдущий абсолютный максимум температуры 29.7 градуса наблюдался в 1959 году.



Аномально жаркая погода и недостаток дождей спровоцировали рост пожарной опасности. По информации "Авиалесоохраны" на 27 июля, здесь сложилась сложная ситуация. Удалось не допустить распространение пожара на населенные пункты.



В предстоящие пару-тройку дней, ситуация должна улучшиться. Циклон принесет дожди, которые не только освежат воздух, но и снизят степень пожарной опасности. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



