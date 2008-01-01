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На Чукотке рекордная жара и пожары
ИА "Метеоновости" / 11:18 Вторник, 28 июля
Накануне, континентальные районы Чукотки пригрел погожий антициклон, среднесуточная температура воздуха превышала климатическую норму на 4-6, а местами и на 8 градусов. Были зафиксированы и рекордно высокие значения.
В селе Илирней 27 июля воздух разогрелся до 29.4, что выше прежнего рекорда на 0.4 градуса, продержавшегося с 2003 года. В Омолоне столбик термометра добрался до отметки 30.2, предыдущий абсолютный максимум температуры 29.7 градуса наблюдался в 1959 году.
Аномально жаркая погода и недостаток дождей спровоцировали рост пожарной опасности. По информации "Авиалесоохраны" на 27 июля, здесь сложилась сложная ситуация. Удалось не допустить распространение пожара на населенные пункты.
В предстоящие пару-тройку дней, ситуация должна улучшиться. Циклон принесет дожди, которые не только освежат воздух, но и снизят степень пожарной опасности. / meteonovosti.ru /
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