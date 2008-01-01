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Новости погоды


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В Якутии пожароопасная обстановка улучшится


ИА "Метеоновости" / 11:58 Вторник, 28 июля

  По информации "Авиалесоохраны" на 27 июля, самая сложная ситуации в России с лесными пожарами складывается в Якутии. Общая площадь, где действует 65 природных пожаров превышает 250 тысяч гектар. За сутки новых пожаров не зафиксировано, 6 ликвидированы. Отсутствие осадков и умеренный южный, юго-восточный ветер, может привести к задымлению в населенных пунктах на территории Верхоянского, Томпонского, Среднеколымского, Абыйского, Таттинского и Момского районов.

Но ситуация начала меняться к лучшему. С юго-запада на северо-восток протянулся атмосферный фронт с волнами. Уже сегодня на большей части Якутии пройдут дожди разной интенсивности и продолжительности, на юге и юго-востоке - ливни, грозы, и жара ослабеет днем 15..20, лишь на юго-востоке еще до 27 градусов.

Во второй половине недели небольшие и умеренные дожди будут продолжаться на юге, юго-востоке и юго-западе, а также распространятся и на северо-восток Якутии при умеренном ветре, до 10 м/с.

Дожди заметно улучшат пожароопасную обстановку в республике. / meteonovosti.ru /
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