Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
28 июля 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Аномальное тепло на арктическом Шпицбергене


ИА "Метеоновости" / 12:12 Вторник, 28 июля

  Над Заполярьем и Арктикой раскинулся погожий антициклон, который стал неодолимой преградой для циклонов и атмосферных фронтов. Результатом такого постоянства стало рекордное тепло для Шпицбергена, где среднесуточная температура воздуха превышает многолетние значения на 8-9 градусов.

В населенном пункте Баренцбург третий день подряд фиксируются абсолютные максимумы температуры. 27 июля воздух разогрелся до 19.5, что выше предыдущего рекорда на 0.4 градуса, продержавшегося 54 года.

В ближайшие три дня синоптическая ситуация не изменится: Шпицберген по-прежнему будет находиться на западной периферии антициклона. Осадков не предполагается, а температура останется выше многолетних значений, поэтому велика вероятность новых рекордно высоких температур. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+26
Вт.
28 июл.
+26
Ср.
29 июл.
+27
Чт.
30 июл.
+25
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+49
Багдад		 -4
Ла-Пас

некомфортное место: Талль-Афар
комфортное место: Редландс

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100