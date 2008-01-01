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Аномальное тепло на арктическом Шпицбергене

ИА "Метеоновости" / 12:12 Вторник, 28 июля



Над Заполярьем и Арктикой раскинулся погожий антициклон, который стал неодолимой преградой для циклонов и атмосферных фронтов. Результатом такого постоянства стало рекордное тепло для Шпицбергена, где среднесуточная температура воздуха превышает многолетние значения на 8-9 градусов.



В населенном пункте Баренцбург третий день подряд фиксируются абсолютные максимумы температуры. 27 июля воздух разогрелся до 19.5, что выше предыдущего рекорда на 0.4 градуса, продержавшегося 54 года.



В ближайшие три дня синоптическая ситуация не изменится: Шпицберген по-прежнему будет находиться на западной периферии антициклона. Осадков не предполагается, а температура останется выше многолетних значений, поэтому велика вероятность новых рекордно высоких температур. / meteonovosti.ru /



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