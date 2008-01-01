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Новости погоды


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В Крым возвращается жара


ИА "Метеоновости" / 12:22 Вторник, 28 июля

  В начале недели над Черным морем сформировался небольшой малоподвижный циклон. Характер у "малыша" оказался далеко не самым спокойным - он стал причиной гроз и ливней в Крыму, на Кубани, в южных районах Дагестана. Ливневые дожди немного сбили жару на просторах Тавриды.

В середине недели циклон начнет заполняться, постепенно утрачивая влияние на погоду в регионе. Но в ближайшие сутки его центр будет находиться над Крымом, давая карт-бланш конвективной стихии. В связи с этим на полуострове продолжает действовать штормовое предупреждение: 28 июля местами ожидаются сильные ливни, грозы, крупный град, шквалистое усиление ветра до 20-25 м/с. 28 июля в г. Симферополе ожидается сильный ливень, гроза, град, шквал 20-25 м/с.

В это же самое время в южных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Уже завтра, 29 июля, дожди ослабеют, перейдут в разряд кратковременных, да и они только местами. Во второй половине недели распогодится, и Крым опять накроет жара с температурой до 34 градусов.

Курортный сезон продолжается, температура воды 24-25 градусов. / meteonovosti.ru /
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