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Китайскую провинцию Хубэй накрыли проливные дожди

ИА "Метеоновости" / 13:09 Вторник, 28 июля



Минувшие выходные дни в провинции Хубей выдались напряженными. Причиной тому выход циклона, который сопровождался проливными дождями.



В эпицентре штормовой погоды оказался уезд Цзяньши Эньши-Туцзя-Мяоского автономного округа. Сильные ливни вызвали наводнения и оползни. Местные власти повысили уровень экстренного реагирования на наводнения со второго до первого ≈ самого высокого в рамках действующей в Китае четырехуровневой системы реагирования на наводнения. Стихийное бедствие затронуло более 160 тысяч местных жителей, из которых свыше 60 тысяч человек были эвакуированы. От удара стихии также пострадало около 2900 га сельскохозяйственных культур. Есть погибшие.



Циклон покинул пределы провинции Хубэй, и жизнь возвращается в привычные рамки. Практически восстановлено дорожное движение, связь, водоснабжение и электроснабжение. / meteonovosti.ru /



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