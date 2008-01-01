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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:24 Вторник, 28 июля



В 15 часов в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 27,3..28,6 градуса; Северном 27,2..28,9 градуса, Северо-восточном 27,0..28,6 градуса, Восточном 27,4..29,2 градуса, Юго-восточном 27,1..28,5 градуса, Южном 26,2..28,6, Юго-западном 26,7..27,7 градуса, Западном 27,0..28,1 градуса, Северо-западном 27,0..28,5 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха 27,6..27,9 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 26,9..27,6 градуса. / meteonovosti.ru /



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