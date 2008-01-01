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Новости погоды
О погоде в Москве вечером
ИА "Метеоновости" / 15:27 Вторник, 28 июля
Погоду в столичном регионе будет определять западная периферия антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве 23..25 градусов, по области 22,..25. Относительная влажность воздуха 45-50%. / meteonovosti.ru /
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