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Новости погоды


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Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 05:30 Среда, 29 июля

  Предстоящим днём Московский регион буде находиться в тёплом секторе циклона.

По сведениям столичных синоптиков сегодня 29 июля сохранится жаркая погода. При переменной облачности местами пройдёт кратковременный дождь, возможна гроза. Максимальная температура воздуха в Москве составит 27..29, по области 25..30 градусов. Ветер юго-западного направления 5-10 м/с, местами порывами 12-14 м/с. Атмосферное давление немного понизится, но останется в пределах привычных значений.

У здоровых людей такие погодные условия не должны вызвать заметных метеопатических реакций. Лишь метеозависимые люди, чутко реагирующие даже на незначительные колебания атмосферного давления, могут ощутить дискомфорт. В городских условиях неважно могут почувствовать себя люди, плохо переносящие жару и духоту.

Теплые дни рекомендуется провести с пользой для организма. Лучше отдыхать на природе. Полезны занятия спортом, прогулки, дыхательная гимнастика. В домашних условиях хороши ванны с морской солью. Можно с добавлением эфирных масел. Температура воды должна быть 37-38 градусов, длительность приема ванны 15-20 минут.

Геомагнитный фон 29 июля спокойный с отдельными периодами неустойчивости. / meteonovosti.ru /
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