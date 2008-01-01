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Новости погоды


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Санкт-Петербург и пригороды залили дожди


ИА "Метеоновости" / 07:57 Среда, 29 июля

  Активный циклон с центром над югом Скандинавии стал причиной сильных дождей в Ленинградской области. Начавшись около 15 часов 28 июля, ливень продолжался до начала ночи.

За этот период на город выпало 27 мм осадков, что составляет более трети месячной нормы осадков. В результате этого дождя сумма осадков за июль текущего года уже превысила норму в 2,5 раза.

Самый сильный дождь наблюдался в пригородах: в Ломоносове выпало 38 мм осадков, что сравнимо с половиной месячной нормы.

Ливнёвки в городе не справлялись с обильными потоками воды: пешеходам пришлось передвигаться по щиколотку в воде. Непогоды не выдержала и крыша Дворца спорта СКА на Ждановской улице, а каток стал озером.

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