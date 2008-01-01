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Новости погоды
Жара на юге Франции привела к пожарам
ИА "Метеоновости" / 08:27 Среда, 29 июля
Длительный период жаркой погоды на юге Франции, привел к повышению степени пожарной опасности, а местами и к самим пожарам. Днем 27 июля лесной пожар вспыхнул в департаменте Жиронда, расположенном в юго-западной части Франции. Он представлял угрозу для нескольких деревень, из которых были эвакуированы около 50 человек.
Пожарным удалось взять возгорание под контроль, его площадь составила 295 га, передает France Bleu. По информации местных властей, причиной пожара стал выброшенный у дороги окурок.
В ближайшие дни в регионе ожидается сорокаградусная жара. В связи с этим с 29 июля по 2 августа в Жиронде и соседних департаментах Ланды и Ло и Гаронна объявлено предупреждение о высоком риске лесных пожаров, вводятся ограничительные меры. / meteonovosti.ru /
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