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Новости погоды
На Ставрополье локальные дожди и грозы
ИА "Метеоновости" / 10:27 Среда, 29 июля
28 июля Ставропольский край оказался в зоне влияния атмосферный фронтов, которые опоясали Северный Кавказ. В крае отмечались локальные дожди с количеством осадков до 14 мм, в большинстве районов отмечались грозы, местами усиливался ветер до 15-19 м/с, в юго-восточных районах местами отмечалась пыльная буря. Максимальная температура воздуха днем 28 июля достигла +29:+36 градусов.
Днем 29 июля неустойчивая погода с грозами сильными ливнями и шквалистыми усилениями ветра до 20-23м/с сохранится. Улучшится погода только в последний день месяца, с усилением влияния антициклона.
/ meteonovosti.ru /
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