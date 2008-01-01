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Погода на берегах Невы не спешит улучшаться

ИА "Метеоновости" / 10:36 Среда, 29 июля



Сильные дожди в Ленинградской области, о которых мы писали ранее, не последние на этой неделе.



Во вторник, 28 июля, при прохождении фронтальной волны на берегах Финского залива прошли дожди с грозами, в Шлиссельбург выпало 28 мм. Температура держалась около климатической нормы.



29 июля через Ленинградскую область пройдет очередной атмосферный фронт, ожидаются ливни, грозы и порывистый ветер. Во второй половине недели в Ленинградской области похолодает, температура в Санкт-Петербурге понизится до +16..+19, ночью и утром местами возможен туман.



Неустойчивая погода с дождями сохранится до выходных. / meteonovosti.ru /



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