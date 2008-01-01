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Новости погоды


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На юго-востоке Австралии штормовая погода


ИА "Метеоновости" / 10:51 Среда, 29 июля

  Активный циклон, располагающийся у юго-восточного побережья Австралии, обрушился проливными дождями на южное побережье штата Новый Южный Уэльс и на восточные районы штата Виктория. В Новом Южном Уэльсе выпало до 350 мм осадков, подтоплены населенные пункты.

В прибрежных районах разыгрался сильный шторм, высота волн достигала 11 м. Сильный ветер валил деревья, подтоплены дороги. Местные фермеры несут убытки.

В предстоящие сутки на юго-востоке Австралии сохранится ненастная погода. / meteonovosti.ru /
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