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Дальневосточные рекорды тепла

ИА "Метеоновости" / 11:52 Среда, 29 июля



Накануне, циклон, центр которого поднимался к северо-востоку, на Чукотку, охватил своим теплым сектором Камчатский край, среднесуточная температура воздуха превышала климатическую норму на пару градусов. Но больше всего тепла досталось северным районам, где воздух прогрелся до рекордных значений. В селе Апука, которое расположено на берегу Берингова моря на северо-востоке Камчатского края, 28 июля столбик термометра достиг отметки 22.3, предыдущий рекорд 20.9 градуса продержался с 2015 года. Еще сегодня, 29 июля, Камчатский край будет находиться в теплом воздухе. А значит, может обновиться рекорд температуры 2001 года, который составляет 25 градусов.



Минувший вторник выдался жарким и в Приамурье. На западной периферии антициклона, воздух интенсивно прогревался и среднесуточное значение температуры превысило климатическую норму на 3-5 градусов. Рекорд зафиксирован в Норске (второй раз за месяц). Для 28 июля новый абсолютный максимум 31.6, что выше предыдущего всего-навсего на 0.2 градуса девятилетней давности.



Сегодня, 29 июля, в Амурской области сохранится жаркая погода с температурой днем выше 30 градусов, поэтому не исключены обновления инструментальных наблюдений за погодой. / meteonovosti.ru /



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