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Новости погоды


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Турецкая погода готова принять российских туристов


ИА "Метеоновости" / 12:31 Среда, 29 июля

  Как правило, российские туристы предпочитают проводить летний отпуск на теплых морях. Есть и излюбленные места. В нынешнем году из-за невозможности поехать за границу, для россиян было доступно лишь Черное море. 1 августа Турция открывает свои границы. Турецкие курорты готовы принять туристов, и погода и морская вода ждут отдыхающих!

Август, в стране, начнется с сухой и жаркой погоды. На большинстве курортов воздух будет разогреваться до традиционных 31..36 градусов, в Кемере, Анталье и Измире до 38 градусов, в Бодруме до 40 градусов. Наиболее комфортно будет в Сиде, где нет сильной жары, днем 30..32 градуса.

Жара на курортах переносится легче, тем более, что рядом море. Температура воды у берегов Турции на любой вкус: у побережья Антальи, Белека, Кемер и Сиде 29 градусов, в Мармарисе 26, в Бодруме 25, в Измире 23 градуса. / meteonovosti.ru /
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