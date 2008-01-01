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Итоги визита в Мексику урагана "HANNA"

ИА "Метеоновости" / 12:42 Среда, 29 июля



"HANNA" это первый тропический циклон, достигший стадии урагана в Атлантике в этом сезоне. Он обрушился на юг американского штата Техас, ослабев до тропического шторма, добрался до северо-востока Мексики, где стал тропической депрессией.



В мексиканских штатах Тамаулипас, Нуэво-Леон и Коауила тропическая депрессия "HANNA" принесла проливные дожди и спровоцировала сильные наводнениям. Есть погибшие.



В штате Нуэво-Леон за сутки выпало 553 мм осадков, что составляет половину годовой нормы в этом районе Мексики. От наводнений пострадали несколько населенных пунктов, в том числе и крупные города Монтеррей и Сальтильо ≈ столицы штатов Нуэво-Леон и Коауила. Затоплены сотни домов. / meteonovosti.ru /



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