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Итоги визита в Мексику урагана "HANNA"
ИА "Метеоновости" / 12:42 Среда, 29 июля
"HANNA" это первый тропический циклон, достигший стадии урагана в Атлантике в этом сезоне. Он обрушился на юг американского штата Техас, ослабев до тропического шторма, добрался до северо-востока Мексики, где стал тропической депрессией.
В мексиканских штатах Тамаулипас, Нуэво-Леон и Коауила тропическая депрессия "HANNA" принесла проливные дожди и спровоцировала сильные наводнениям. Есть погибшие.
В штате Нуэво-Леон за сутки выпало 553 мм осадков, что составляет половину годовой нормы в этом районе Мексики. От наводнений пострадали несколько населенных пунктов, в том числе и крупные города Монтеррей и Сальтильо ≈ столицы штатов Нуэво-Леон и Коауила. Затоплены сотни домов. / meteonovosti.ru /
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