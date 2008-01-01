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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:08 Четверг, 30 июля



Предстоящим днем столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. При облачной погоде с прояснениями местами пройдет кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 23..25, по области 22..27 градуса. Ветер западный 5-10 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 746 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 60%.



В столичном регионе сохранится теплая погода, кислородный режим благоприятный. Летом многие метеозависимые люди получают передышку, реже обостряются хронические заболевания, особенно хорошо чувствуют себя те, кто страдает заболеваниями суставов, органов дыхания, нервной системы.



Однако, в этот день неблагоприятным фактором будет низкий фон атмосферного давления, на который ухудшением самочувствия отреагируют метеозависимые люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями. В группе риска гипотоники, с вегето-сосудистой дистонией, неустойчивым собственным артериальным давлением. Специалисты рекомендуют заранее воспользоваться лекарственными препаратами, рекомендованными лечащим врачом.



Геомагнитный фон 30 июля прогнозируется преимущественно спокойный. / meteonovosti.ru /



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