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Из архива московской погоды
ИА "Метеоновости" / 10:06 Четверг, 30 июля
Июль - макушка лета - под занавес своего правления, он одаривает жителей московского мегаполиса комфортной температурой 23..25 градусов. Поэтому рассчитывать на обновление инструментальных наблюдений за погодой, не приходится.
Самый жаркий день 30 июля с температурой 36.5 градуса останется в 1936 году. Самая низкая температура 7.6 градуса наблюдалась в 1973 и 2006 годах.
В 1910 году на столицу обрушился сильный дождь, выпало 29.5 мм при норме в 94 мм.
В прошлом, 2019 году, 30 июля в Москве выдалось прохладным, среднесуточная температура воздуха была ниже климатической нормы на 6 градусов. Ночью температура понижалась до 9.5 градусов, днем она повысилась, но не намного, до 16.1 градуса, осадков не было вовсе. / meteonovosti.ru /
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