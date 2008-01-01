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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:06 Четверг, 30 июля



Июль - макушка лета - под занавес своего правления, он одаривает жителей московского мегаполиса комфортной температурой 23..25 градусов. Поэтому рассчитывать на обновление инструментальных наблюдений за погодой, не приходится.



Самый жаркий день 30 июля с температурой 36.5 градуса останется в 1936 году. Самая низкая температура 7.6 градуса наблюдалась в 1973 и 2006 годах.



В 1910 году на столицу обрушился сильный дождь, выпало 29.5 мм при норме в 94 мм.



В прошлом, 2019 году, 30 июля в Москве выдалось прохладным, среднесуточная температура воздуха была ниже климатической нормы на 6 градусов. Ночью температура понижалась до 9.5 градусов, днем она повысилась, но не намного, до 16.1 градуса, осадков не было вовсе. / meteonovosti.ru /



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