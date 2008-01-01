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На берегах Финского залива погода взяла курс на август

ИА "Метеоновости" / 10:56 Четверг, 30 июля



Погода с середины последней недели июля на берегах Финского залива решила напомнить жителям, что не за горами август, один из самых многочисленных по количеству осадков месяц. Балтийский циклон буквально обрушился на регион стремительными ливневым дождем и грозами, которые весьма подпортили летнее настроение.



29 июля в Выборге копилка осадков пополнилась сразу на 40%. Здесь во второй половине дня выпало 18 мм осадков, при норме 72 мм. На сегодняшний день норма осадков уже перевыполнена на 112%. Улицы и дороги превратились в речные каналы. Температура воздуха при прохождении холодного фронта понизилась в среднем на 3-5 градусов и до конца недели особых изменений не предвидится.



Циклоническая ложбина продолжит формировать ветреную, прохладную и дождливую погоду и в последний день июля, и в первые дни августа. В ночные часы +11..+15 градусов, а днем не выше +20 градусов.



Такая погода после жарких и погожих дней в радость будет только грибникам, давно уже мечтающим о богатом урожае. / meteonovosti.ru /



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