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Русский Север ждет похолодание

ИА "Метеоновости" / 11:40 Четверг, 30 июля



Вторая декада июля порадовала жителей Русского севера жаркими летними днями. Дожди, прошедшие в середине прошлой недели в Архангельской областях и Карелии были даже желанны и добры и температурный фон продолжал при этом превышать климатическую норму на 3-6 градусов. Но уже сегодня, 30 июля, ситуация начнет меняться. Высотный циклон с запада активно стремиться испортить погоду в регионе. Пройдя Ботанический и Финский заливы, и дополнительно подпитавшись их влагой, сегодня центром он расположился над Карелией, а завтра его центр уже сместиться на республику Коми. Атмосферные фронты, стремительно продвигаясь вглубь страны, несут с собой ливневые дожди и грозы.



В Архангельской области ухудшение погодных условий начнется уже во второй половине дня 30 июля. С усиление северо-восточного ветра до 7-12 м/с, а местами до 15-18 м/с температурный фон начнет понижаться, пройдут сильные ливневые осадки. В ночь на пятницу еще +11..+14 градусов, но уже днем в последний день июля не выше +17..+20. А в первые выходные августа, ночи обещают быть туманными и прохладными, всего лишь +8..+11 градусов, да и днем не выше +13..+16 градусов. Что, впрочем, вполне будет соответствовать последнему летнему месяцу - в августе среднесуточное многолетнее значение температуры для столицы области Архангельска составляет 13,0 градусов. / meteonovosti.ru /



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