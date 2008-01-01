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Новости погоды
О погоде в Москве в выходные дни
ИА "Метеоновости" / 12:34 Четверг, 30 июля
Текущая неделя в Москве началась с тропического ливня. В столице был установлен новый суточный рекорд в климатических наблюдениях по количеству осадков в 48 мм, при этом температура воздуха все же продолжала радовать жителей жаркими днями и теплыми ночами.
В четверг, 30 июля, температура еще преодолеет 20-градусный рубеж, но холодный воздух с запада начнет вытеснять тепло в более юго-восточные регионы.
Над акваторией Балтийского моря активизировался циклонический вихрь, который и испортит своими атмосферными фронтами погоду в столичном регионе в пятницу и предстоящие выходные дни.
В ночь на пятницу, холодные воздушные массы с западными ветрами и дождем остудят воздух до +12:+14 градусов и днем 31 июля уже не выше +16..+18 градусов.
Август начнется с прохлады. В ночь на 1 августа +11..+13 градусов, ветер северо-западной четверти 5-10 м/с и в течение всех суток пасмурная и дождливая погода. Максимальная температура воздуха днем +17..+19 градусов
В ночь на воскресенье, 2 августа ситуация постепенно начнет меняться. Атмосферное давление вырастет и будет лишь на 1-2 единицы меньше нормы. Облачность рассеится, что, однако, приведет к еще большему понижению температуры в ночные часы до +9..+11 градусов. Днем по-прежнему не выше +17..+19 градусов.
Но унывать и прощаться с летом все же не стоит. С понедельника тепло обещает вернуться в регион и к середине неделя предстоящей новой рабочей недели по предварительным прогнозам воздух вновь прогреется до комфортных +24..+26 градусов / meteonovosti.ru /
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