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Дождей в Приволжье станет больше

ИА "Метеоновости" / 12:43 Четверг, 30 июля



В начале недели в Приволжском федеральном округе лето чувствовало себя уверенно. В области антициклона было очень тепло в северных районах, а в южной части - жарко, температура превышала +30. Местами (преимущественно в северных областях) отмечались кратковременные дожди с грозами, в отдельных районах ливневого характера. В некоторых областях на юге округа (Самарская, Оренбургская, Саратовская) сохраняется высокая, местами чрезвычайно высокая пожарная опасность.



Вторая половина недели будет более дождливой и менее жаркой. Циклон со Скандинавии распространяется на северную половину европейской части России. Движется на восток и связанная с атмосферным вихрем фронтальная система. В последних числах июля - начале августа в Приволжье ожидаются дожди с грозами и шквалистым усилением ветра. В отдельных районах возможен град. Ночью и утром местами ожидается туман. В ближайшие два-три дня станет прохладнее, на севере днем +19..+22, на юге +23..+26, в Оренбуржье сохранится жара до +32. / meteonovosti.ru /



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