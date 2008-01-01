Новости погоды
|
|
|
|
|Новости могут быть использованы
в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная
ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!
Дождей в Приволжье станет больше
ИА "Метеоновости" / 12:43 Четверг, 30 июля
В начале недели в Приволжском федеральном округе лето чувствовало себя уверенно. В области антициклона было очень тепло в северных районах, а в южной части - жарко, температура превышала +30. Местами (преимущественно в северных областях) отмечались кратковременные дожди с грозами, в отдельных районах ливневого характера. В некоторых областях на юге округа (Самарская, Оренбургская, Саратовская) сохраняется высокая, местами чрезвычайно высокая пожарная опасность.
Вторая половина недели будет более дождливой и менее жаркой. Циклон со Скандинавии распространяется на северную половину европейской части России. Движется на восток и связанная с атмосферным вихрем фронтальная система. В последних числах июля - начале августа в Приволжье ожидаются дожди с грозами и шквалистым усилением ветра. В отдельных районах возможен град. Ночью и утром местами ожидается туман. В ближайшие два-три дня станет прохладнее, на севере днем +19..+22, на юге +23..+26, в Оренбуржье сохранится жара до +32. / meteonovosti.ru /
|
|
|
|
|
|По представленной на сайте информации за последний
срок наблюдения