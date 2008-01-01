Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
30 июля 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в округах Москвы


ИА "Метеоновости" / 12:55 Четверг, 30 июля

  В 12 часов в Москве облачная погода с прояснениями, без осадков, местами порывы ветра до 12м/с.Температура воздуха в административных округах: Центральном 21,9..23,1 градуса; Северном 21,7..23,5 градуса, Северо-восточном 21,4..22,5 градуса, Восточном 21,3..22,1 градуса, Юго-восточном 21,2..23,4 градуса, Южном 21,7..24,3, Юго-западном 20,8..22,2 градуса, Западном 20,8..22,2 градуса, Северо-западном 21,5..22,8 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха 20,3..21,3 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 20,9..22,8 градуса. Местами порывы ветра до 12м/с. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+23
Чт.
30 июл.
+22
Пт.
31 июл.
+17
Сб.
1 авг.
+19
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+51
Эль-Насирия		 -3
Сан-Карлос-де-Барилоче

некомфортное место: Хаиль
комфортное место: Риверсайд

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100