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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:55 Четверг, 30 июля



В 12 часов в Москве облачная погода с прояснениями, без осадков, местами порывы ветра до 12м/с.Температура воздуха в административных округах: Центральном 21,9..23,1 градуса; Северном 21,7..23,5 градуса, Северо-восточном 21,4..22,5 градуса, Восточном 21,3..22,1 градуса, Юго-восточном 21,2..23,4 градуса, Южном 21,7..24,3, Юго-западном 20,8..22,2 градуса, Западном 20,8..22,2 градуса, Северо-западном 21,5..22,8 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха 20,3..21,3 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 20,9..22,8 градуса. Местами порывы ветра до 12м/с. / meteonovosti.ru /



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