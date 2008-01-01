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Французский Брест отличился холодом
ИА "Метеоновости" / 13:15 Четверг, 30 июля
Западное побережье Франции 29 июля оказалась в тыловой части циклона с центром над югом Норвегии. Ветер северных румбов принес морскую прохладу и влагу, на побережье сгустились туманы, к 8 утра они местами достигли стадии сильных, с видимостью менее 300 метров. Именно туманы стали причиной низкой минимальной температуры, не свойственной июлю.
В Бресте, на полуострове Бретань, минимальная температура воздуха оказалась экстремально низкой для этих дней июля, всего 7,3 градуса. Был перекрыт рекорд 75 летней давности, в 1945 году было 7,8 градуса.
Ночь на 30 июля туманы уже не досадами жителям Бреста, и минимальная температура воздуха, даже при северном ветре оказалась около 9 градусов. / meteonovosti.ru /
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