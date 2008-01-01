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В Тюменской области похолодает лишь до августа

ИА "Метеоновости" / 13:39 Четверг, 30 июля



В Тюменской области погода к концу июля погода решила перезагрузить устойчивую ситуацию с жаркими и погожими днями. Дожди практически весь месяц обходили регион стороной, из-за чего количество осадков далеко отстает от среднеклиматических значений. Так, в столице области на текущей день их выпало всего лишь 11% (10 мм из 89мм). Зато температурная амплитуда за месяц на 2-3 градуса оказалась выше характерных значений для второго месяца лета.



Но устойчивый антициклон пошатнулся под натиском холодного воздуха, высотный центр которого расположился над Салехардом. В ночь на 29 июля язык холода добрался и до разогретой Тюменской области. Прошедшая ночь стала самой холодной ночью июля не только для Тюмени, где минимальная температура опустилась до +8,5 градусов, но и рекордно холодной для Тобольска, где даже был побит экстремум 1911 года и новый рекорд суток теперь составляет +5,4 градуса против прежних +5,5.



На этом контрастном фоне сформировался волновой циклон, который продолжит портить погоду в последний день июля. Дождливая и облачная погода не позволит температуре воздуха в ночные часы в Тобольске подняться выше +8..+10 градусов, а днем всего лишь до +15 градусов. В более южных районах области ночью до +10..+15 градусов, днем до +19..+24.



Но уже с субботы, 1 августа, температурный фон снова начнет набирать обороты: теплый фронт с юго-запада пройдет через регион с дождями и грозами, повысив при этом температуру в дневные часы до +25..+27 градусов.



А с воскресенья, 2 августа, 30-градусная жара вернется в регион, но все же грозовые дожди с ливнями будут в полуденные часы иногда освежать пыл и давать передышку жителям и надежду на урожай дачникам. / meteonovosti.ru /



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