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Новости погоды


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О погоде в округах Москвы


ИА "Метеоновости" / 15:26 Четверг, 30 июля

  В 15 часов в Москве облачная погода с прояснениями, в западной половине местами слабый дождь, местами порывы ветра до 15м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном 21,8..22,8 градуса; Северном 21,3..23,6 градуса, Северо-восточном 21,0..22,3 градуса, Восточном 21,6..22,0 градуса, Юго-восточном 22,0..22,6 градуса, Южном 21,5..23,5 градуса, Юго-западном 20,7..21,6 градуса, Западном 20,7..21,9 градуса, Северо-западном 21,2..22,0 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха 20,5..21,3 градуса, на территории Новой Москвы местами слабый дождь, температура воздуха 20,3..22,2 градуса, местами порывы ветра до 19м/с. / meteonovosti.ru /
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