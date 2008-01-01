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Новости погоды


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О погоде в Москве вечером


ИА "Метеоновости" / 15:31 Четверг, 30 июля

  Погоду в столичном регионе будет определять тыловая часть циклона. При облачности с прояснениями местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха в Москве 18..20 градусов, по области 16..21. Ветер западный, 5-10м/с. Относительная влажность воздуха 45-50%. / meteonovosti.ru /
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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+53
Эль-Амара		 -5
Беллинсгаузен

некомфортное место: Неукен
комфортное место: Верхневилюйск

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