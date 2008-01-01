|
|
|
Новости погоды
О погоде в Москве вечером
ИА "Метеоновости" / 15:31 Четверг, 30 июля
Погоду в столичном регионе будет определять тыловая часть циклона. При облачности с прояснениями местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха в Москве 18..20 градусов, по области 16..21. Ветер западный, 5-10м/с. Относительная влажность воздуха 45-50%. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.