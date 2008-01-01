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Новости погоды


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Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 05:10 Пятница, 31 июля

  Предстоящим днем Москва и область окажутся под влиянием циклона и его атмосферных фронтов. Атмосферное давление еще немного понизится и в середине дня составит 741 мм рт ст. При переменной облачности местами пройдут кратковременные дожди. При западном ветре, который подует со скоростью 5-10 м/с, максимальная температура воздуха в Москве 18..20, по области 17..22 градуса. Относительная влажность около 60%.

Несмотря на такую, не характерную для лета погоду, многие метеозависимые люди чувствуют себя хорошо, особенно если есть хронические заболевания, связанные с недостаточным содержанием кислорода в организме, которые плохо переносят жару. Но у ряда метеочувствительных людей с сердечно-сосудистыми проблемами, особенно гипертоники и гипотоники, с нейроциркуляторной астенией, с частыми приступами мигрени, могут отмечать недомогание, скачки артериального давления, иногда даже с кризовыми явлениями, появление вегетативных расстройств. Рекомендуется, больше бывать на свежем воздухе, помогут облегчить неприятные симптомы водные процедуры, самомассаж шейно-плечевого отдела позвоночника и конечно лекарства, которые назначены врачом. / meteonovosti.ru /
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