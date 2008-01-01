

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сезон ураганов в Атлантике набирает силу

ИА "Метеоновости" / 07:27 Пятница, 31 июля



Сезон ураганов в Атлантике становится всё активнее: 29 июля сформировалось новое тропическое возмущение, которое быстро развилось до стадии тропического шторма, с именем "ISAIAS", а затем стало ураганом. Атмосферное давление в центре его составляет 995 гПа, средняя скорость ветра 35м/с, порывы до 43м/с.



"ISAIAS" пройдет через густонаселенные районы: на его пути оказалась Доминикана, на очереди Куба, далее он пройдёт вдоль побережья восточных штатов США. В ночь с субботы на воскресенье накроет Флориду и Джорджию, в понедельник доберётся до Северной Каролины и Вирджинии. Особую опасность жителям региона представляют штормовые ветры, сильные ливневые дожди и нагонные наводнения. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



