Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Пятница
31 июля 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сезон ураганов в Атлантике набирает силу


ИА "Метеоновости" / 07:27 Пятница, 31 июля

  Сезон ураганов в Атлантике становится всё активнее: 29 июля сформировалось новое тропическое возмущение, которое быстро развилось до стадии тропического шторма, с именем "ISAIAS", а затем стало ураганом. Атмосферное давление в центре его составляет 995 гПа, средняя скорость ветра 35м/с, порывы до 43м/с.

"ISAIAS" пройдет через густонаселенные районы: на его пути оказалась Доминикана, на очереди Куба, далее он пройдёт вдоль побережья восточных штатов США. В ночь с субботы на воскресенье накроет Флориду и Джорджию, в понедельник доберётся до Северной Каролины и Вирджинии. Особую опасность жителям региона представляют штормовые ветры, сильные ливневые дожди и нагонные наводнения. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
6:00
местное
+13
Пт.
31 июл.
+18
Сб.
1 авг.
+17
Вс.
2 авг.
+19
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+44
Пеория		 -8
Квинстаун

некомфортное место: Тянь-Шань
комфортное место: Айдын

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100