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Сезон ураганов в Атлантике набирает силу
ИА "Метеоновости" / 07:27 Пятница, 31 июля
Сезон ураганов в Атлантике становится всё активнее: 29 июля сформировалось новое тропическое возмущение, которое быстро развилось до стадии тропического шторма, с именем "ISAIAS", а затем стало ураганом. Атмосферное давление в центре его составляет 995 гПа, средняя скорость ветра 35м/с, порывы до 43м/с.
"ISAIAS" пройдет через густонаселенные районы: на его пути оказалась Доминикана, на очереди Куба, далее он пройдёт вдоль побережья восточных штатов США. В ночь с субботы на воскресенье накроет Флориду и Джорджию, в понедельник доберётся до Северной Каролины и Вирджинии. Особую опасность жителям региона представляют штормовые ветры, сильные ливневые дожди и нагонные наводнения. / meteonovosti.ru /
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