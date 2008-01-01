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Новости погоды
Сильным ветром холод ворвался в центральную Россию
ИА "Метеоновости" / 08:02 Пятница, 31 июля
Днем 30 июля центральные области России оказались в зоне вторичного холодного фронта, который при подходе к Москве "заволнил". Сильных дождей он не дал, его визитной карточкой стали грозы и сильный ветер.
К 18 часам скорость ветра местами в Смоленской и Московской области достигла в порывах 14м/с, к 21 часу ветер усилился, в столичном регионе в отдельных местах до 18-20м/с.
К полуночи ветер стих, оставил после себя поломанные деревья, в Ярославской области сорванные крыши домов. Днем 31 июля центральные области России останутся в холодной тыловой части циклона, центр которого окажется над Архангельской областью. И дневная температура понизится до 17..22 градусов. / meteonovosti.ru /
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