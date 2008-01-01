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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 09:20 Пятница, 31 июля



Июль 2020 года войдет в метеолетопись, как один из самых дождливых за всю историю наблюдений. Еще немного небесной влаги не хватает ему, чтоб перелить 2008 год, но и месяц еще не закончился. Еще день впереди.



И 31 июля продолжит череду дождей. Температурный фон при этом будет отставать от нормы для этого дня (+18.9) почти на 4 градуса. Но это лучше, чем 100 лет назад, когда в 1920 году воздух раскалился до +36.4 градуса. Минимальными значениями этот день отметился в 1971 году, тогда температура воздуха опустилась до +6.1 градуса.



2019 год так же провожал июль не особо тепло: в этот день в прошлом году воздух максимально прогрелся до +14.7, а ночью температура опускалась до +8.3 градусов. Дождь успел дополнить копилку осадков на 2,6 мм. В итоге, за июль прошлого года выпало 70,6 мм дождя, что почти в 2,5 раза меньше, чем в нынешнем году. / meteonovosti.ru /



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