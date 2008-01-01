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В Санкт-Петербурге выходные будут прохладными

ИА "Метеоновости" / 09:29 Пятница, 31 июля



Уже несколько дней пришедший с Атлантики циклон влияет на погоду северо-западных районов России. Как и прогнозировалось, в Северной столице почти вся рабочая неделя получилась дождливой и внесла значительный вклад в июльскую копилку осадков (34 мм при месячной норме 80 мм). Самым влажным стал вторник (28 июля), в этот день ливень с грозой принес 27 мм влаги. Несмотря на дожди, температура держалась около значений, обычных для макушки северного лета.



Накануне выходных Санкт-Петербург оказался в тыловой части уходящего на восток циклона. В пятницу, 31 июля, возможен кратковременный дождь, ветер северо-западный, умеренный, днем прохладно - вряд ли температура превысит +19. В выходные в области промежуточного гребня погода в целом улучшится, небольшие дожди возможны лишь местами. Температура существенно не изменится: ночью довольно свежо, +11:+13, днем на оба дня +18:+21.



Ожидается, что и следующая неделя будет дождливой и не порадует теплом. / meteonovosti.ru /



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