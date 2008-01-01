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Экстремальная жара на Кипре

ИА "Метеоновости" / 10:06 Пятница, 31 июля



30 июля восточное Средиземноморье оказалось во власти раскаленного воздуха Аравийских пустынь. В Израиле, на средиземноморском побережье температура воздуха днем превышала 35 градусов, в Ливане достигала 40 градусов.



Очень жарко было на Кипре, в Ларнаке было 37 градусов. В Никосии был перекрыт абсолютный максимум для это дня, температура воздуха достигла 42,0 градуса, против прежнего 40,8 градуса в 2000 году.



Температура воды в этом районе достигла 28-29 градусов. / meteonovosti.ru /



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