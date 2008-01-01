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Июль 2020 года рвется в рекордсмены по осадкам

ИА "Метеоновости" / 12:15 Пятница, 31 июля



лето выдалось хоть и теплым, но в тоже время и на редкость дождливым. Месяц еще не закончился, окончательный итог подводить рано, ведь дожди еще будут. Но уже уверенно можно сказать, что нынешний июль станет вторым после июля 2008 года, когда за месяц выпало 181 мм небесной влаги. Месячная норма составляет 94 мм. Если оценивать количество осадков за лето, то в июле выпало больше половины летней нормы осадков. Наибольший вклад в копилку осадков внесли сильные дожди. 3, 14 и 27 июля в городе шли проливные дожди. 3 июля выпало 18 мм осадков, 14 июля чуть меньше, 13 мм. 27 июля прошел ливневой дождь. Количество выпавших осадков достигло 48 мм - а это половина месячной нормы. Ливень не прошел без последствий - на дорогах образовались заторы, подтоплены подземные переходы, по улицам текли бурные потоки воды. Рекорд дня по осадкам также перекрыт. Ранее, в 2015 году, день тоже оказался дождливым, но выпало 39 мм осадков, теперь в климатический справочник войдет новое значений. В столице не часто можно наблюдать такой разгул стихии. Отметим, что норма осадков была выполнена уже к 16 июля.



Температурных рекордов нынешний июль не принес, хотя случались как жаркие дни, так и холодные ночи. В целом, месяц оказался прохладнее, чем обычно, на 0,8 градуса. Минимальная температура воздуха отмечена на станции ВДНХ в утренние часы 25 июля. Воздух остыл до +8,8 градуса. Самый жаркий день месяца отмечался 7 июля, когда термометры показали 30,3 градуса. / meteonovosti.ru /



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