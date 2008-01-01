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Новости погоды


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В Хабаровском крае небывалая жара


ИА "Метеоновости" / 13:52 Пятница, 31 июля

  Аномально жаркая погода установилась в Хабаровском крае. Температура воздуха превышает привычные показатели на 6-8 градусов. Южный антициклон обеспечивает малооблачную сухую погоду. Днем воздух прогревается до 30 градусов и выше. И снова температурные рекорды! 30 июля на Большом Шантаре воздух прогрелся до 28,4 градуса. Ранее, в 1967 году, термометры показали 24,7 градуса. В поселке имени Полины Осипенко жара, +35,2 градуса. В Советской Гавани +33,3 градуса, в Чекунде 33,4.

Уже 1 августа жара начнет спадать. Антициклон уступит место активному циклону и его атмосферным фронтам. Температура воздуха днем 24..29 градусов, в северных районах 20..25. Местами прошумят кратковременные дожди. Пройдут дожди, местами сильные дожди и ливни с грозами. В отдельных районах грозовые дожди будут сопровождаться порывистым ветром. / meteonovosti.ru /
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